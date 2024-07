Vente OM : L’Arabie Saoudite va sauver la Ligue 1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré les nombreuses rumeurs de vente de l'OM, rien n'est officiel pour le moment. Cependant, Thibaud Vézirian continue d'affirmer que le club va être vendu et voit même des indices dans la situation actuelle. En effet, en plus des sommes proposées sur le mercato par les Marseillais, le journaliste estime que l'Arabie Saoudite arrive pour sauver le foot français, notamment pas le biais des droits TV de la Ligue 1.

«J'ai toujours expliqué que l’OM pouvait sauver le football français»

« Est-ce que l’officialisation de la vente de l’OM peut se faire maintenant que l’acquisition des droits TV est faite ? Ça peut se faire tous les jours, avant ou après. J’ai toujours expliqué, à juste titre, que l’OM pouvait sauver le football français, avant ça, et je pense que c’était un coup de poker de la Ligue de Football Professionnel, qui attendait une vente avec grand plaisir », lâche le journaliste sur sa chaîne Twitch, avant de poursuivre.

«Si vous pensez qu’il ne se passe rien du côté de l’OM, pas de souci»

« Maintenant, les investisseurs et les hommes d’affaires qui sont derrière ça (NDLR : l’achat de l’OM à Frank McCourt) la jouent pour eux, et ils ont raison aussi de dire qu’ils n’ont pas vraiment besoin des droits TV et du coup "débrouillez-vous entre vous, on n’est pas responsable des dernières années du foot français. On aura moins à investir pour dominer le foot français". Avec ce deal actuel de 5 ans c’est la faillite de la Ligue 1 (…) Si vous pensez qu’il ne se passe rien du côté de l’OM, pas de souci, vivez dans ce monde-là, mais ceux qui suivent mon travail savent ce qui arrive. Je peux comprendre que certains se perdent, car ils ne suivent pas cela sérieusement », ajoute Thibaud Vézirian.