Mercato : L’OM galère, le verdict tombe pour un protégé de l’entraîneur !

Thomas Bourseau

Roberto De Zerbi semble avoir fait son choix concernant le successeur de Pau Lopez à l’OM : Filip Jorgensen (22 ans). Cependant, le gardien de Villarreal coûterait 20M€ au club phocéen qui refuserait de débourser une telle somme, ouvrant le champ des possibles ailleurs pour la suite. Pour autant, un dossier serait déjà enterré : Bart Verbruggen.

Après près de deux années passées dans le sud de l’Angleterre à la tête de l’effectif de Brighton, Roberto De Zerbi a quitté les Seagulls après le dernier match de la saison 2023/2024 de Premier League en mai dernier. Quelques jours de spéculation ont suffi dans la presse pour que De Zerbi devienne le favori de l’OM devant Sergio Conceiçao puis l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, jusqu’en 2027.

Filip Jorgensen fait l’unanimité à l’OM ?

Et maintenant ? Roberto De Zerbi sera pleinement inclus dans la boucle et les discussions mercato avec le président Pablo Longoria et le conseiller sportif Mehdi Benatia. La Provence assure au passage dans ses colonnes du jour que l’entraîneur de l’OM aurait donné son feu vert pour que Pau Lopez dispose d’un bon de sortie pour Côme. Et forcément, le technicien italien sera sollicité par ses supérieurs hiérarchiques concernant la succession de Lopez dans les buts. Le profil de Filipe Jorgensen, portier de Villarreal cocherait toutes les cases aux yeux de De Zerbi et notamment le jeu au pied.

L’OM scrute le marché, la réponse tombe pour l’ancien protégé de De Zerbi à Brighton

Les discussions entre Villarreal et l’OM se poursuivent dans l’optique d’une opération qui devrait être inférieure au montant de 20M€ réclamé par le club espagnol si elle se concrétisait. Toutefois, La Provence fait savoir que d’autres options seraient à l’étude en parallèle. Mais en ce qui concerne Bart Verbruggen que Roberto De Zerbi a bien connu à Brighton, ce dossier ne mènera à rien d’après La Provence.