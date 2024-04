Top 14 : Montpellier choque avec Haouas, «c’est un cas social»

Axel Cornic

Le retour de Mohamed Haouas à Montpellier, un an après son départ vers le Biarritz Olympique, fait énormément parler. Mais le propriétaire Mohed Altrad est sorti du silence pour expliquer ce choix controversé, avec le pilier droit de 30 ans qui a eu plusieurs problèmes avec la justice, dont une condamnation d’un an de prison ferme pour violences conjugales.

Il n’aura finalement pas fait long feu au Pays Basques. Alors que son arrivée au Biarritz Olympique avait donné naissance à une grosse polémique, Mohamed Haouas va quitter le club à la fin de la saison pour retrouver le MHR, son club de toujours. Mais évidemment, cela n’arrange en rien sa situation et soulève même des nouvelles questions.

Haouas revient à Montpellier

Nombreux sont en effet ceux qui se demandent s’il est vraiment judicieux pour un club comme Montpellier d’engager un homme condamné pour violences conjugales, entre autres. Car l’ASM Clermont Auvergne avait estimé une collaboration impossible il y a un an, allant même jusqu’à casser le contrat déjà signé avec Haouas. Mais au sein du club héraultais on ne semble y voir aucun problème...

« On veut l’accompagner, l’aider, le mettre sur la bonne voie »