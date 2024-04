Top 14 : Boudjellal promet le pire à Urios !

Jean de Teyssière

Dimanche, l'ASM Clermont Auvergne se rendait au stade Chaban-Delmas pour y affronter l'UBB. Les hommes de Christophe Urios sont repartis de Gironde avec une belle correction (7-41) et s'enfoncent dans la crise. Le manager clermontois était même désabusé après la rencontre, tout comme l'ancien rival de Clermont lorsqu'il était président de Toulon, Mourad Boudjellal.

Après la correction infligée par l'UBB à Clermont dimanche dernier en Top 14 (7-41), Christophe Urios n'était abattu mais se refusait tout de même à jouer le maintient. L'incompréhension est le mot qu'il a le plus souvent utilisé et il n'est pas le seul dans le monde du rugby à ne pas comprendre ce qu'il se passe en Auvergne.

«Clermont, monument en péril»

Dans sa chronique Mourad de Toulon diffusée sur Eurosport , Mourad Boudjellal s'inquiète de l'état du club de l'ASM Clermont : « Clermont, monument en péril. Moi qui ai haï, détesté l'équipe de Clermont, je ne vous reconnais pas. Il n'y a plus que que dalle, plus que nenni. Les ballons portés ? Ils n'avancent pas. Les joueurs clermontois, ils n'ont que le maillot de clermontois, mais en aucun cas l'envie et le talent des joueurs clermontois de l'époque. Que se passe-t-il dans ce club ? Qualifié en Coupe d'Europe ? Mais c'est la seconde Coupe d'Europe, la toute petite et vous faites comme si c'était la grande. C'est pas de votre niveau. »

Top 14 : «Enc***», Urios insulté, Boudjellal s'en mêle https://t.co/t4QXCu7Dz6 pic.twitter.com/2HAtHlcad2 — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

«Le pire peut arriver parce que sincèrement, je ne reconnais plus Clermont»