Top 14 - UBB : C'est terminé pour Jalibert ?

Arnaud De Kanel

C'est un énorme coup dur pour l'UBB. Candidats déclarés au Bouclier de Brennus, les Unionistes s'inquiètent pour Matthieu Jalibert. L'ouvreur star a été touché à la cuisse face à Oyonnax (40-7) et il a été contraint de céder sa place, remplacé par Yann Lesgourgues. La saison du natif de Saint-Germain-en-Laye est peut-être terminée.

Grâce à sa victoire sur Oyonnax (40-7) samedi, l'UBB est assurée de recevoir lors de son barrage. Mais les hommes de Yannick Bru ont perdu leur guide Matthieu Jalibert durant la rencontre. L'ouvreur est touché aux ischios-jambiers et l'inquiétude est de mise en Gironde où une possible fin de saison est logiquement évoquée.

Rugby : Antoine Dupont fait encore halluciner Boudjellal https://t.co/rX2pCL6nXG pic.twitter.com/99duxsnhgG — le10sport (@le10sport) June 7, 2024

Jalibert touché aux ischios-jambiers

La tuile pour l'UBB. Alors qu'ils se dirigeaient vers un succès bonifié relativement tranquille, les Unionistes déplorent la blessure de Matthieu Jalibert, touché aux ischios-jambiers et immédiatement remplacé par Yann Lesgourgues. La réalisation ne s'était pas attardée sur l'ouvreur bordelais, certainement après avoir reçu des consignes du staff, pour ne pas laisser place à l'inquiétude et pour laisser les soigneurs faire leur travail. « Il faudra attendre les examens médicaux On a beaucoup préservé cette semaine à l’entraînement, le risque zéro n’existe pas », confiait Yannick Bru à l'issue de la rencontre. Un certain pessimisme se fait ressentir du côté de l'UBB pour Matthieu Jalibert.

Fin de saison pour Jalibert