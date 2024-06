Top 14 : L’union sacrée autour de Bernard Laporte !

Axel Cornic

Après une saison catastrophique, en dépit de l’arrivée de Bernard Laporte pour sauver les meubles, le MHR va jouer son avenir ce dimanche. En cas de défaite face à Grenoble, les Héraultais seront relégués en Pro D2, ce qu’évidemment le capitaine Lenni Nouchi souhaite absolument éviter.

Si tous les yeux sont tournés vers les phases finales de Top 14, qui débuteront ce samedi avec un premier barrage entre le RCT et le Stade Rochelais, d’autres joueront leur survie. C’est le cas de Montpellier, qui va affronter Grenoble dimanche, pour éviter une relégation en Pro D2 qui pourrait être catastrophique.

Top 14 : Alldritt lance le clash avec le RCT ! https://t.co/ia9vPWj0yw pic.twitter.com/iFImgaajn4 — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

« On joue pour sauver le club »

Présent en conférence de presse ce jeudi, Lenni Nouchi est conscient de l’importance de ce rendez-vous. « On joue pour sauver le club. On nous l'a répété assez de fois depuis qu'on sait que l’on joue ce barrage. C'est un match capital pour les joueurs, pour les membres du staff, pour tout le club. C'est le match le plus important. A nous de répondre présent les joueurs pour aussi remercier tout l'ensemble du club » a expliqué le capitaine du MHR, d’après RMC Sport .

« Je pense que tous les joueurs ont envie de prouver qu'on n'est pas des pompes »