Top 14 : Après la désillusion, Ntamack savoure enfin !

Axel Cornic

Grand absent à la dernière Coupe du monde, avec une grave blessure contractée juste avant le début de la compétition, Romain Ntamack est en train de prendre sa vengeance. Après avoir remporté le titre de Champions Cup, l’ouvreur pourrait en effet réaliser un incroyable doublé en soulevant le Bouclier de Brennus le 28 juin prochain, en cas de victoire face à l’UBB.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs français depuis quatre ans, Romain Ntamack a beaucoup manqué lors de la dernière Coupe du monde. Mais pendant que le XV de France tentait de se relancer lors du Tournoi des 6 Nations 2024, il a su revenir peu à peu et désormais il se retrouve à quelques jours de réaliser le doublé Top 14 et Champions Cup.

Rugby : Bernard Laporte agace en Top 14, «j’en rigole» https://t.co/KZXva7UbRw pic.twitter.com/96AHtZk6OX — le10sport (@le10sport) June 15, 2024

« Je me suis donné les moyens de réintégrer cette équipe pendant huit mois »

Dans les colonnes de Midi Olympique , l’international aux 37 sélections s’est confié au sujet de ce retour de blessure. « J’arrive à prendre du recul, j’ai conscience de la chance que j’ai de faire partie de ce groupe qui s’est donné les moyens de jouer les phases finales de Champions Cup et de Top 14. Je me suis donné les moyens de réintégrer cette équipe pendant huit mois, en travaillant dans mon coin pour rattraper le wagon » a expliqué Romain Ntamack, qui a déjà eu la chance de signer un doublé en 2021

« La blessure m’a fait grandir, j’aborde ce genre de match avec beaucoup plus de plaisir et moins de pression qu’avant »