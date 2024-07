JO 2024 : C’est officiel, Thierry Henry peut souffler pour ce crack !

Jean de Teyssière

Véritable révélation de la Premier League, Michael Olise était suivi par de nombreux clubs européens, comme le PSG. Finalement, c'est au Bayern Munich qu'il poursuivra sa carrière, après y avoir signé un contrat de cinq ans. Montant du transfert : plus de 60M€ mais l'une des grandes interrogations fut de savoir si le club allemand, qui avait retenu Mathys Tel, allait laisser son nouveau joueur disputer les Jeux Olympiques. La réponse est positive pour Thierry Henry.

Depuis plusieurs semaines, tout semblait être fait pour Michael Olise et le Bayern Munich. Ce dimanche, il manquait à l'appel dans le groupe de Thierry Henry puisqu'il s'était rendu à Munich pour passer sa visite médicale et s'engager dans la foulée avec le club allemand...

Michael Olise signe au Bayern Munich

Ce dimanche soir, le Bayern Munich a officialisé l'arrivée de l'attaquant français Michael Olise. Transfuge de Crystal Palace, l'attaquant de 22 ans s'est montré ravi de rejoindre le club allemand, comme il l'explique sur le site officiel du club : « Les discussions avec le FC Bayern ont été très positives et je suis très heureux de jouer désormais pour un si grand club. C'est un grand défi et c'est exactement ce que je recherchais. Je veux faire mes preuves à ce niveau et contribuer à ce que nous gagnions le plus de titres possible avec notre équipe dans les années à venir. »

Olise participera aux Jeux olympiques de Paris 2024

Le dossier concernant Michael Olise était évidemment suivi de près par le sélectionneur de l'équipe de France olympique, Thierry Henry. Alors qu'il avait fait face à de nombreux refus de la part de clubs européens pour libérer leurs joueurs, l'ancien champion du monde 1998 peut souffler : Michael Olise sera bien libéré par le club allemand pour disputer les Jeux olympiques de Paris 2024. L'inquiétude était pourtant grande, Mathys Tel ayant été retenu par son club.