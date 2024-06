PSG : Thierry Henry se lâche sur deux phénomènes parisiens

Thomas Bourseau

Cet été, Paris va accueillir les Jeux Olympiques 2024 (26 juillet - 11 août). L’occasion pour Thierry Henry d’éventuellement rafler la médaille d’or pour la délégation tricolore masculine. Et le sélectionneur pourrait d’avoir avoir deux belles surprises du PSG après l’Euro avec Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola. Henry s’est lâché sur le sujet.

Thierry Henry tentera de mener la sélection tricolore masculine à une médaille pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024 (24 juillet - 9 août) pour ce qui est du tournoi de foot. Le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, qui va gérer la délégation tricolore olympique, attend de voir le déroulé de l’Euro pour la bande de Didier Deschamps afin d’éventuellement récupérer deux joueurs du PSG engagés avec l’équipe de France A.

«Vous voulez me créer des problèmes ?»

Invité à s’exprimer en conférence de presse ce lundi sur les éventuelles présences de Bradley Barcola et de Warren Zaïre-Emery, Thierry Henry a entamé sa réponse par un : « Vous voulez me créer des problèmes ? », avant de rire et d’enchaîner par le constat suivant. « Regardez où je suis, il y a un Euro à gagner, donc pour l’instant, je ne peux pas vraiment entrer dans ce genre de débat ».

«Ces deux joueurs là n’ont pas trop participé pour l’instant, mais c’est long»