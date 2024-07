XV de France : Galthié fait une confidence sur le remplaçant de Dupont

Jean de Teyssière

Samedi soir, à Mendoza, une ville tout à l'ouest de l'Argentine, un XV de France avec un visage inédit était opposé à l'Argentine. Pour ce premier match de la tournée d'été, les novices bleus sont repartis avec la victoire, 28-13. Trois essais marqués, de bonnes séquences de jeu et un capitaine, Baptiste Serin, qui a pris ses responsabilités. Fabien Galthié était heureux après la rencontre et a félicité son capitaine.

Le XV de France a bien commencé sa tournée d'été en Argentine. Les Bleus ont remporté leur premier match 28-13 face à l'Argentine, avec notamment deux essais inscrits par deux joueurs n'ayant jamais porté le maillot bleu jusqu'alors : Théo Attissogbé et Antoine Frisch. En l'absence d'Antoine Dupont, qui s'entraîne avec l'équipe de France de rugby à sept pour les Jeux olympiques, c'est Baptiste Serin qui portait le brassard de capitaine, pour la deuxième fois de sa carrière. Il a fêté cet évènement en marquant le premier essai du match.

«C’est une victoire qui fait plaisir»

Dans des propos rapportés par Rugbyrama , Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, était très heureux de la victoire de son équipe, samedi, face à l'Argentine : « C’est une victoire qui fait plaisir aux joueurs, qui ont œuvré en ce sens pour gagner ce match et pour tout le staff, qui a travaillé depuis trois semaines à la préparation de cette tournée. Une victoire à ce niveau-là fait toujours plaisir. Soit on a été décomplexés, soit on a été structurés. On peut aussi dire qu’on a eu un jeu cohérent avec une feuille de route qui a été tenue par les joueurs. Ils ont été justes dans les moments difficiles et dans les moments dominants. Ils ont saisi beaucoup d’opportunités. Ils ont coché beaucoup de cases pour gagner ce match. Je ne pense pas être surpris. On avait cette ambition de faire un tel match, sans savoir quel serait le résultat . »

«Serin ? Il a tenu parole comme les autres»