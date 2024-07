Rugby : Antoine Dupont change d’équipe et s’explique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’heure approche pour Antoine Dupont ! Éloigné du XV de France mais également du Stade Toulousain ces derniers mois pour s'adapter au rugby à VII, le joueur de 27 ans s’apprête à disputer les Jeux olympiques de Paris, avec deux premières rencontres prévues le mercredi 24 juillet. Un rêve pour la star des Bleus.

Sacré avec le Stade Toulousain il y a quelques jours, avec une victoire historique sur l’UBB (59-3), Antoine Dupont peut désormais se focaliser sur son grand objectif : les Jeux olympiques de Paris. La star du XV de France s’est éloignée de la sélection et de son club ces derniers mois afin de se familiariser avec le rugby à VII et découvrir ses nouveaux coéquipiers. Alors que le grand événement approche, le tournoi masculin débutant le 24 juillet, soit deux jours avant la cérémonie d’ouverture, Antoine Dupont a justifié sa décision de participer à l’aventure olympique.

Stade Toulousain : Antoine Dupont lâche un gros message après la finale du Top 14 ! https://t.co/2IVRg0CEzj pic.twitter.com/Bwtu1w3WWz — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

« Ça n’arrive qu’une fois par siècle des Jeux à la maison »

« En tant qu’amateur de sport, c’est la plus grande compétition mondiale, la plus suivie et la plus fédératrice. Dans le rugby, on a moins d’appétence pour les JO car notre sport y est depuis 2016 avec l’arrivée du VII (Il y était à XV jusqu’en 1924), qui est une discipline encore méconnue. Pour moi, ça serait un immense privilège d’y participer , confie la star tricolore, interrogée par Le Parisien. Ça n’arrive qu’une fois par siècle des Jeux à la maison. Ça va être une fête exceptionnelle qui va célébrer la France et le sport français. Avec, je l’espère, beaucoup de médailles à l’arrivée. »

Le programme d’Antoine Dupont et des septistes tricolores

Antoine Dupont et l’équipe de France débuteront la compétition par un match contre les États-Unis le 24 juillet à 16 h 30, avant d’affronter le même jour l’Uruguay du côté du Stade de France (20h). Un choc aura lieu deux jours plus tard avec les Fidjiens, invaincus dans la discipline et vainqueurs des éditions 2016 et 2021.