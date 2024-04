Rugby : Adoubé par Antoine Dupont, il entre dans la légende du Stade Toulousain

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Ce dimanche contre Exeter, en quart de finale de Champions Cup, le Stade Toulousain va jouer son 200e match de Coupe d’Europe (ou Champions Cup) de son histoire. Ce sera également le 50e pour Cyril Baille, pilier gauche international charismatique de la maison Rouge et Noirs.

Le calcul est simple, Cyril Baille a déjà participé à un quart des matchs européens du Stade Toulousain. Un monument donc dans l’effectif actuel des Champions de France. Mais finalement pas une exception au sein de l’écurie quand on sait que ses coéquipiers de première-ligne Julien Marchand ou Dorian Aldegheri sont également proches de leur cinquantième, et surtout au regard des statistiques de l’actuel staff toulousain composé de Clément Poitrenaud, entraîneur des arrières (96 matchs européens), ou Jean Bouilhou, responsable de la touche (85 matchs). « C’est un moment particulier qu’on souhaite évidemment marquer , explique le manager Ugo Mola. C’est énorme. Mais autour de lui il y a des coachs qui ont joué 96 matchs pour certains, ou qui ont gagné cette compétition. Le club a toujours de l’appétence pour cette compétition, depuis le premier titre. Mais quand tu fais 50 matchs européens avec le maillot du Stade Toulousain, tu peux considérer que tu es un joueur qui a compté ».

