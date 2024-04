Rugby : Nouvelle équipe pour Antoine Dupont, il s’enflamme

Arnaud De Kanel

Antoine Dupont a découvert une nouvelle équipe il y a quelques mois. En prévision des JO de Paris 2024, le demi de mêlée est parti en tournée avec France 7 où il a déjà conquis tout le monde, à commencer par son sélectionneur Jérôme Daret. Ce dernier reconnait que Dupont tire l'équipe vers le haut depuis son arrivée.

Étendard du rugby à XV, Antoine Dupont a délaissé sa discipline de prédilection cet hiver et il la délaissera à nouveau cet été afin de participer aux Jeux Olympiques. En effet, l'épreuve olympique se joue à 7 et le joueur du Stade Toulousain a donc découvert ses nouveaux partenaires avec lesquels il a déjà emporté un trophée. L'arrivée d'Antoine Dupont au sein de France 7 a changé beaucoup de choses puisque le traitement médiatique est différent, mais pas que. Jérôme Daret, le sélectionneur, souligne de son côté l'apport psychologique du demi de mêlée.

«Il force à l’excellence»

« Les joueurs vous le diront… Antoine amène une puissance, un signal aux joueurs en leur disant “moi, j’ai confiance en vous pour gagner”. Il traduit un schéma de confiance. À partir du moment où il met le pied sur le terrain, il force à l’excellence. Il s’impose ça donc il l’impose aussi aux autres joueurs de manière naturelle. Ce n’est pas dans son discours ou dans son attitude », a confié le sélectionneur de France 7 en conférence de presse la semaine passée. Jérôme Daret est entièrement conquis.

«C’est génial, car ça amène beaucoup de plaisir, d’enthousiasme et de fraîcheur»