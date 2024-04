Rugby : Boudjellal se lâche, Urios ne va pas aimer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La Coupe d’Europe donne une bouffée d’oxygène à Clermont cette saison. A la peine en Top 14, avec une onzième place au classement, les hommes de Christophe Urios ont obtenu leur ticket pour les demi-finales de Challenge Cup en battant l'Ulster (53-14) samedi. Les Auvergnats affronteront les Sharks de Durban le 4 mai prochain pour une place en finale. En attendant ce rendez-vous, Mourad Boudjellal n’a pas manqué de critiquer le niveau de la compétition après la prestation de Clermont.

« Clermont ? Ça vous donne une idée du niveau de la Challenge Cup »

« Il n’y a plus qu’un club Français qualifié en Coupe d’Europe, c’est Toulouse. Enfin, il y a un autre club Français de qualifié : c’est Clermont ! Ça vous donne une idée et une image du niveau du Challenge Européen car Clermont est qualifié pour les demi-finales du Challenge , a lâché Boudjellal dans sa chronique sur Eurosport , relayée par Blog-RCT. Quand on voit le niveau de Clermont cette année qui va peut-être jouer les barrages de maintien et on les voit qualifiés pour les demi-finales de la Challenge Cup face aux Italiens, à des Sud-Africains et à l’avant-dernier du championnat Anglais. Ça vous donne une idée du niveau de la Challenge Cup . »

