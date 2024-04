Une star du Top 14 fait le buzz sur les réseaux !

Axel Cornic

Souvent, les anciens sont sans pitiés face à leurs clubs formateurs et Damian Penaud n’a pas fait exception, en participant grandement à la leçon infligée par l’Union Bordeaux-Bègles à l’ASM Clermont Auvergne (41-7). Mais plus que son triplé, c’est l’interview d’après-match de l’ailier international aux 53 sélections qui a fait réagir...

La plupart des joueurs du XV de France ont eu du mal à tourner la page de la Coupe du monde, mais pas Damian Penaud. L’ailier est resté la machine à essais qui fracasse les défenses adverses depuis désormais deux saisons et face à son ancien club de l’ASM Clermont Auvergne, il a une nouvelle fois fait parler la poudre.

Le show Penaud face à Clermont

Ce n’est pas un ni deux, mais bien trois essais que Penaud a planté à son club formateur, avec lequel il a remporté un Bouclier de Brennus en 2017. Cela permet à l’UBB de se relancer dans la course aux phases finales se plaçant à la 5e place devant La Rochelle, mais a surtout définitivement tué la fin de saison des Jaunards . Avec dix points de retard sur le sixième, Christophe Urios et ses hommes doivent désormais regarder vers le bas, avec seulement quatre points d’avance sur le premier relégable.

« 9 + 3, ça fait 11 ? »

9+3 essais = 11 ? Heureusement que t'étais là @PenaudD pour faire les comptes 😂 #UBBASM pic.twitter.com/j3NwZgxcw2 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) April 21, 2024