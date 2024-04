Départ de Mbappé : Le PSG a prévu son coup depuis un an !

Thomas Bourseau

Le PSG va devoir tourner une page de sept saisons cet été avec le départ de Kylian Mbappé. L’absence du Français laissera un trou à la fois sportif et marketing à combler pour le Paris Saint-Germain. Et parmi les nombreuses possibilités de marché pour le club parisien, l’option Bruno Guimarães prendrait de plus en plus d’ampleur au PSG depuis plus d’une année.

Kylian Mbappé a acté son départ en février dernier. En effet, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a communiqué à son président Nasser Al-Khelaïfi et au groupe parisien sa décision de ne pas prolonger son contrat et donc de partir libre à la prochaine intersaison. Le Real Madrid semble être sa prochaine destination. Et pour ce qui est de son remplacement, le PSG se pencherait sérieusement sur le profil de Victor Osimhen. Néanmoins, le départ de Mbappé permettrait également au club de renforcer un secteur de jeu important : l’entrejeu.

Mbappé s’en va, le PSG pense à Bruno Guimarães

« Le lien historique entre Campos et Leão pourrait être un facteur, mais il s'agirait d'une dépense importante et le PSG pourrait décider qu'il est préférable de la concentrer ailleurs. Le milieu de terrain, par exemple, est un secteur qui sera probablement examiné, et nous avons vu que le PSG est lié à Bruno Guimarães. Je ne vois pas cette histoire disparaître ». a confié le journaliste Jonathan Johnson à l’occasion d’une rubrique pour CaughtOffside en février dernier.

PSG - Real Madrid : Nouvelle annonce sur Mbappé et le mercato !

«Il est dans le collimateur du PSG depuis plus d'un an»

Une source proche de l’opération s’est confiée au Sun en expliquant que Bruno Guimarães figurerait dans le viseur du Paris Saint-Germain depuis un an. « Il est donc difficile pour Newcastle de conserver Bruno pendant l'été. Il est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde et il est dans le collimateur du PSG depuis plus d'un an. Ils suivent Bruno depuis longtemps et ce n'est pas un secret qu'il est en haut de leur liste de souhaits ».

«Les propriétaires devront donc faire appel à de grands noms pour apaiser les fans»