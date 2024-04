Mercato : Le PSG prépare une folie à 130M€

Hugo Chirossel

À la recherche d’un attaquant pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait de nouveau se lancer sur la piste de Victor Osimhen. Le club de la capitale avait déjà essayé de s’attacher ses services l’été dernier et pourrait retenter sa chance cette année, mais pour y parvenir, il faudrait lever sa clause libératoire fixée à 130M€.

Si Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ont été recrutés l’été dernier, le PSG avait d’autres attaquants sur sa liste. Comme indiqué par Le 10 Sport , les dirigeants parisiens ont tenté jusqu’au bout de s’attacher les services de Victor Osimhen, en vain. Le club de la capitale s’est heurté aux exigences mirobolantes de Naples, qui réclamait 200M€ pour se séparer de l’international nigérian (27 sélections).

PSG - Real Madrid : Nouvelle annonce sur Mbappé et le mercato ! https://t.co/Rsdk1uem0v pic.twitter.com/MR3p0Ik9Mv — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

Le PSG ne lâche pas Osimhen

Mais le PSG n’aurait pas oublié Victor Osimhen et alors que Kylian Mbappé s’apprête à rejoindre le Real Madrid à la fin de son contrat, l’attaquant âgé de 25 ans pourrait lui succéder à Paris. Le Corriere dello Sport confirme que les Parisiens avaient bien tenté leur chance lors du dernier mercato estival et qu’ils seraient toujours là.

Le PSG prêt à lever sa clause libératoire