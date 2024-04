Mercato - PSG : Une grande bataille à 130M€ se confirme !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé étant sur le départ, le PSG lui chercherait son remplaçant. Le club de la capitale aurait donc des vues sur Victor Osimhen, qui devrait quitter Naples cet été. Toutefois, Luis Campos va devoir se méfier de la concurrence sur ce dossier. Un autre cador européen aurait des vues sur le buteur nigérian.

D’ici quelques mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Son contrat expire à l’issue de la saison et il n’a pas l’intention de prolonger dans la capitale. Les dirigeants parisiens lui chercheraient donc un remplaçant. Et dans cette optique, Luis Campos aurait plusieurs pistes en tête dont une bien particulière en Serie A.

Le PSG a toujours des vues sur Osimhen

En effet, le conseiller football du PSG suivrait toujours Victor Osimhen de très près. Le pensionnaire de la Ligue 1 avait déjà raté son transfert l’été dernier, Naples ayant bloqué les négociations comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Mais cet été, le PSG va encre devoir lutter contre la concurrence.

Chelsea se tient aussi à l'affût