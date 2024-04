Mercato - PSG : ll vend la mèche pour le transfert d'une star ?

Alexis Brunet

Le PSG est au cœur d'une grosse bataille sur le mercato. Le club de la capitale cherche à recruter Bernardo Silva, mais malheureusement il n'est pas le seul sur le coup, puisque le FC Barcelone veut aussi lui mettre la main dessus. La concurrence va donc être rude entre les deux formations européennes, mais selon João Félix, le Barça a peut-être un léger avantage, par rapport à Paris.

L'été dernier, le PSG a décidé de faire confiance à Luis Enrique, et d’entamer une nouvelle page de son projet. Le club de la capitale souhaite désormais construire une équipe compétitive, et majoritairement composée de jeunes talents, très prometteurs. Mais les dirigeants parisiens souhaitent aussi s'appuyer sur quelques joueurs confirmés.

Le PSG veut Bernardo Silva

Pour renforcer son secteur offensif, le PSG a une priorité. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos veut absolument attirer Bernardo Silva à Paris. Le conseiller football parisien avait déjà tenté le coup l'été dernier, mais le Portugais avait finalement décidé de rester à Manchester City, et de prolonger son contrat jusqu'en 2026. Mais il y a de grandes chances que l'ancien joueur de l'AS Monaco, soit ouvert à un nouveau challenge, l'été prochain.

Le FC Barcelone a un argument de poids pour Bernardo Silva