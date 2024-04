Plombé par Mbappé, un joueur du PSG se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Barré par la forte concurrence qui existe sur le front offensif, Gonçalo Ramos tente de mettre à profit la moindre opportunité. Le buteur portugais a profité ce samedi de l'une de ses rares titularisations pour inscrire son huitième but de la saison en championnat. Après la rencontre, l'ancien attaquant du Benfica s'est exprimé sur sa situation.

Le bilan est plutôt impressionnant. Sur ses sept derniers matches de championnat, Gonçalo Ramos a trouvé le chemin des filets à cinq reprises. Ce fût le cas encore face à Clermont ce samedi (1-1). En zone mixte, le buteur portugais s'est exprimé sur son efficacité.

Ramos enchaine les buts

« Oui, c'est un bon but. Je viens de le revoir là. C'est très bien joué de ma part, de celle de Marquinhos et de Kylian Mbappé. Mais ça n'a pas suffi à nous donner la victoire et c'est le plus important. Je marque assez souvent ? Oui, je crois que c'est mon travail. Un attaquant doit marquer et j'essaye de marquer à chaque fois. Ça fait partie de mon travail » a confié le joueur du PSG, qui doit accepter un temps de jeu limité.

« C'est difficile mais... »