PSG : Luis Enrique le rend furieux, il s'explique !

Benjamin Labrousse

Face à Clermont ce samedi soir (1-1), Luis Enrique a dû se fier à son staff médical au moment de remplacer Nordi Mukiele par Achraf Hakimi. Victime du protocole de commotion cérébrale alors qu’il souhaitait poursuivre, le Français était furieux. Après la rencontre, le coach du PSG s’est montré compréhensif envers son joueur.

Une rencontre frustrante à bien des égards pour le PSG. Samedi soir, le club parisien n’a pas fait mieux que le match nul (1-1) face à la lanterne rouge Clermont. Surtout, Luis Enrique qui avait choisi d’opérer une grande rotation au coup d’envoi, a rapidement dû gérer un cas épineux avec Nordi Mukiele. Victime d’une grosse collision avec le gardien clermontois Massamba N’Diaye en début de rencontre, le latéral droit est resté longtemps au sol.

Un joueur du PSG pète les plombs en plein match https://t.co/oh26hbq5Q1 pic.twitter.com/wcKwvxhKYl — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

Nordi Mukiele fou furieux après son remplacement

Touché au visage, Nordi Mukiele a alors dû être remplacé en raison du protocole commotion cérébrale. Le staff médical du PSG a imposé le remplacement du numéro 26 à Luis Enrique, ce qui a rendu fou furieux le Français. Ce dernier, après une longue discussion avec le conseiller sportif Luis Campos, est rentré au vestiaire en frappant dans les murs des couloirs du Parc des Princes, laissant échapper sa frustration. Au sortir de la rencontre, l’entraîneur du PSG s’est montré compréhensif envers son joueur, justifiant au passage son choix.

« Je comprends Nordi qui n'avait pas joué depuis un certain temps »