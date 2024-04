Zaïre-Emery : Le PSG doit préparer un autre contrat !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a officialisé samedi soir la prolongation de contrat de Warren Zaïre-Emery qui était actée en interne depuis maintenant plusieurs semaines. Une grande satisfaction pour le jeune milieu de terrain parisien, qui interpelle déjà sa direction pour l'avenir à long-terme puisqu'il affiche déjà son envie de rester toute sa carrière au Parc des Princes.

À défaut d'avoir réussi à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, le PSG réussit à conserver sa jeune pépite, Warren Zaïre-Emery (18 ans). Conformément aux révélations exclusives du 10 Sport, tout était acté en interne depuis un moment pour la prolongation de contrat du milieu de terrain, qui a finalement été officialisée samedi soir juste avant le coup d'envoi de la rencontre entre le PSG et Le Havre (3-3). Et Zaïre-Emery voit déjà très loin pour son futur au sein de son club formateur...

Zaïre-Emery veut s'inscrire dans la durée au PSG

Interrogé au micro de PSG TV après cette prolongation de contrat, Warren Zaïre-Emery a évoqué son avenir à long terme : « Ce que j’attends avec le PSG ? Gagner tous les trophées qu’on peut gagner. Et cette année, on a la chance d’être encore en lice dans toutes les compétitions. Et puis à titre personnel, je veux rester le plus longtemps au Paris Saint-Germain », indique l'international français, qui se verrait même continuer au-delà de son nouveau contrat qui court jusqu'en 2029.

« J’espère que je ferai toute ma carrière ici