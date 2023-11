Tennis : Djokovic menace le record de Connors, un objectif plus qu'envisageable

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Même s'il vient de terminer l'année 2023 par une terrible désillusion en s'inclinant face à Jannik Sinner en Coupe Davis après avoir obtenu des balles de match, précipitant la défaite de la Serbie, Novak Djokovic a peut-être réalisé la meilleure saison de sa carrière. Le Serbe, qui défie les limites du corps humain, pourrait continuer de briller l'année de ses 37 ans, lui qui s'est rapproché d'un des plus grands records qu'il ne détient pas encore : le nombre de titres sur le circuit ATP.

Auteur d'une saison remarquable avec un Petit Chelem à la clé l'année de ses 36 ans, Novak Djokovic paraît plus fort que jamais. Le Serbe, qui ne semble pas prêt à ranger les raquettes pour le moment, se rapproche petit à petit d'un grand record : celui du nombre de titres de Jimmy Connors avec 109. Roger Federer, qui a pris sa retraite officiellement en 2022, s'était arrêté à 103. Le numéro 1 mondial, lui, en est désormais à 98 après avoir dépassé Rafael Nadal cette année.

« Mon prochain objectif est le record du nombre de titres »

Impressionnant de réussite pour un joueur aussi âgé, Novak Djokovic a encore du beau temps devant lui. La semaine dernière, avant de subir une cruelle défaite face à Jannik Sinner, il s'est confié par rapport à ses objectifs de fin de carrière. « Mon prochain objectif est probablement le record du nombre de titres. Je veux gagner autant de tournois que possible et dépasser Connors. Il y a toujours des records qui se profilent à l’horizon et qui peuvent être battus. De même, je veux avoir mes propres records et ma propre histoire, c’est la chose la plus importante. Pour gagner les grands titres, je dois maintenir le niveau d’intensité, de dévouement et de motivation » déclarait-il.

11 titres, un total largement atteignable

Avec 98 titres au total désormais, Novak Djokovic s'est largement rapproché du total de Jimmy Connors. Le Serbe a remporté 7 titres en 2023 pour dépasser Rafael Nadal avec ses 92 et il peut prétendre à s'emparer d'un nouveau record s'il poursuit sa carrière jusqu'en 2025. Même si l'opposition sera sûrement féroce en 2024, il pourrait continuer sur sa lancée et finir par se rapprocher dangereusement des 109 titres. Après avoir réussi à faire progresser quelques records, jusqu'où pourra-t-il amener celui-ci ?

Un appétit de loup

Avec toutes les choses qu'il a connues dans sa carrière, Novak Djokovic aurait pu ralentir la cadence. Le Serbe joue maintenant les premiers rôles partout où il passe et souhaite clairement aller encore plus loin en battant tous les records. Il n'a pas du tout prévu de finir sa carrière pour le moment malgré les quelques appels du pied de sa famille. Le numéro 1 mondial a lui confié que tant qu'il arrivera à battre les meilleurs du monde, il restera bien en place. Carlos Alcaraz et autres Jannik Sinner sont prévenus...