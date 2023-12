Tennis : Une légende annonce du lourd pour Nadal

La rédaction

Plombé par une blessure au psoas, Rafael Nadal n'a plus disputé le moindre match depuis le mois de janvier dernier. Retombé à la 666e place au classement ATP, le Majorquain de 37 ans va faire son grand retour sur les courts à l'occasion du tournoi de Brisbane. Et ce n'est pas pour déplaire à Boris Becker, qui n'a pas hésité à le couvrir de louanges.

Cela faisait éternité qu'il n'avait plus mis les pieds sur un court de tennis. Miné par une blessure au psoas, Rafael Nadal n'a plus tâté la balle jaune dans un match officiel depuis le mois de janvier dernier. Mais cette époque est révolue pour le Majorquain de 37 ans, qui va reprendre la compétition à l'occasion du tournoi de Brisbane (31 décembre - 7 janvier).

« Je ne parierai jamais contre Nadal, il est trop fort »

Dans le podcast « Das Gelbe vom Ball » sur Eurosport Allemagne , Boris Becker, ancien numéro un mondial et vainqueur de 6 Grands Chelems, n'a pas caché sa joie de voir prochainement Rafael Nadal retrouver son jardin. « Je ne parierai jamais contre Nadal, il est trop fort, a trop gagné, est beaucoup trop expérimenté, un des meilleurs joueurs de l'Histoire. S'il pense avoir toujours une chance de remporter des tournois majeurs, vous devez le croire » .

« C'est un joueur très intelligent »