Tennis : L'Open d'Australie démarre, 27 Français en qualifs !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Premier grand rendez-vous de l'année, l'Open d'Australie ouvre ses portes ce lundi par le tournoi de qualifications, une compétition immanquable pour celles et ceux qui évoluent en dehors du top 100 et ont besoin de valider leur billet. Cette année, 27 joueurs français tenteront de se frayer un chemin vers le grand tableau, un contingent très important qui laisse forcément beaucoup de places à prendre.

Il n'y a pas beaucoup de pays sur le circuit qui peuvent se targuer d'avoir à peu près le même nombre de joueurs au départ d'un tableau en Grand Chelem. En effet, 17 Français et 10 Françaises vont démarrer leur aventure en Majeur à partir de ce lundi, une première journée marquée par le report des matches de plusieurs heures en raison de la pluie. Retour sur ceux qui défendront les couleurs de la France lors de l'édition 2024 !

Plus gros contingent depuis 2005

Le forfait de Rafael Nadal a permis à Quentin Halys, la tête de série numéro 1 des qualifications à l'origine, de se qualifier pour le tableau principal avant son entrée en lice. Cela réduit donc le nombre à 17 joueurs français en lice pour ce pré-tournoi, tout de même le contingent le plus important en Grand Chelem depuis l'édition 2005 de l'Open d'Australie (19 joueurs) si l'on exclut Roland-Garros puisque beaucoup de wild-cards sont distribuées chaque année. Parmi eux, on retrouve des têtes bien connues, comme Benoît Paire, Hugo Gaston ou encore Pierre-Hugues Herbert, mais aussi de jeunes pousses telles que Giovanni Mpetshi Perricard, Terence Atmane et Titouan Droguet.

Tennis : La terrible annonce de Rafael Nadal https://t.co/QXOU2uf4oW pic.twitter.com/3Y6CKF6CL0 — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

Beaucoup de chances tricolores

De nombreux joueurs tenteront dès ce lundi de lancer leur Open d'Australie de la meilleure des manières. Le tirage au sort a été farceur avec certains, clément pour d'autres. Parmi les joueurs que l'on connaît bien, Enzo Couacaud, le seul à avoir pris un set à Novak Djokovic l'an dernier, débutera son tournoi face à son compatriote Kyrian Jacquet. Le match marquant du lundi sera également un match entre Français : Benoît Paire défiera Jules Marie pour son premier défi en Grand Chelem en dehors de Roland-Garros. Avec tous ces matches, on peut espérer avoir quelques joueurs en plus dans le grand tableau.

Les filles pour retrouver le sourire ?

Le tennis féminin souffre un peu plus depuis un moment et il sera bien difficile de connaître un succès à la hauteur des messieurs. Elles seront 10 à tenter leur chance à commencer par Jessika Ponchet face à la Thaïlandaise Tararudee, Fiona Ferro contre Sramkova ou encore Harmony Tan contre Zavatska. La tâche ne sera pas simple pour Séléna Janicijevic, la jeune joueuse de 21 ans, qui affrontera sa jeune compatriote Carole Monnet. Alice Robbe et Margaux Rouvroy, deux sensations des qualifications de Roland-Garros en 2023, auront fort à faire d'entrée également. Autant dire que si une d'entre elles parvenait à passer cette étape, ce serait déjà une réussite.