Open d'Australie : Les favoris du tournoi (hommes + femmes + doubles)

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Premier Grand Chelem de la saison, l’Open d’Australie est sur le point de commencer. L’édition 2024 promet déjà d’être exceptionnelle car la saison a été très bien lancée lors de la première semaine de l’année, avec beaucoup de grands joueurs ayant répondu présent. En piste dès la fin de cette semaine, ils seront beaucoup à tenter leur chance mais il semble tout de même y avoir une certaine hiérarchie dans la liste des favoris. Dix fois vainqueur à Melbourne, Novak Djokovic sera bien sûr de retour mais on a vu une certaine inquiétude. Qui pourra vraiment le déloger ?

A 36 ans, Novak Djokovic sort de la plus grande saison de sa carrière sûrement en termes de résultats et d’aura, d’emprise sur ses adversaires. Le Serbe, en plus d’être le tenant du titre, sera l’homme à battre la semaine prochaine puisque tous les joueurs issus de la jeune génération se donnent pour mission de l’arrêter dans sa progression. Il aura tout de même quelques adversaires à écarter, tout comme Iga Swiatek chez les dames, dont la domination semble être de retour. Dans une année olympique, on peut espérer un titre français en double, ce qui lancerait bien la saison !

Djokovic au sommet

Impossible de parler de titre à l’Open d’Australie sans parler de Novak Djokovic. Le Serbe est comme à la maison de ce pays qu’il connaît si bien, lui qui s’est imposé à 10 reprises dans ce tournoi du Grand Chelem. Impressionnant de facilité l’année dernière, il pourrait bien ajouter une onzième couronne à son palmarès, lui qui semble au-dessus des autres. Attention, petite alerte tout de même : le numéro 1 mondial semble être touché au poignet, lui qui a eu du mal lors de la United Cup, enregistrant au passage sa première défaite en Australie depuis 2018.



Sinner juste en dessous ?

Si on ne peut pas laisser Novak Djokovic en dehors de la première place, Jannik Sinner est peut-être celui que l’on peut mettre après sur la liste des favoris. L’Italien a été incroyable de réussite ces derniers mois et il a réussi à battre le Serbe deux fois en l’espace de dix jours. En augmentant son niveau de jeu, il semble devancer Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev, les seuls joueurs qui semblent pouvoir jouer dans la cour des très grands en ce moment. Réponse à partir de dimanche. Au niveau du double, il est difficile de dégager une paire favorite mais on surveillera Edouard Roger-Vasselin avec son partenaire mexicain Gonzalez. L'Australien Ebden, associé au légendaire Bopanna, pourrait également réussir à s'imposer.

Swiatek pour confirmer la suprématie ?

De retour sur le trône du circuit WTA après une domination totale lors du Masters, Iga Swiatek semble avoir retrouvé son meilleur niveau. La Polonaise, qui écrase presque chacune de ses adversaires, a en plus très bien commencé l’année avec son pays lors de la United Cup. Il faudra tout de même se débarrasser d’Aryna Sabalenka, d’Elena Rybakina ou encore Coco Gauff, qui semblent se détacher du reste du plateau en affichant un niveau de jeu très haut. A noter que dans le tableau du double, de nouvelles paires verront le jour : la numéro 1 mondiale et Australienne Storm Hunter s'associera à Katerina Siniakova alors que son ancienne partenaire, Elise Mertens, retrouvera Su-Wei Hsieh. Les Américaines Pegula et Gauff pourraient associer leur succès en simple au double. A noter que côté français, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic, qui ont remporté deux fois Roland-Garros ensemble, reformeront leur célèbre duo.