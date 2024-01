Tennis : Alcaraz reposé, retour aux affaires attendu

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plus en difficulté depuis son titre acquis à Wimbledon face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz avait besoin d'une petite coupure pour revenir en forme pour le début d'année 2024. L'Espagnol de 20 ans s'avance vers l'Open d'Australie en ayant pris du temps loin de la compétition depuis la fin de saison dernière. Il disputera son premier tournoi à l'occasion de l'Open d'Australie, un premier rendez-vous qu'il ne va pas falloir manquer.

Plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire, Carlos Alcaraz a connu plusieurs vies en 2023. Un temps presqu'imbattable, il a montré des signes de faiblesse surtout en fin de saison où il paraissait fatigué physiquement et mentalement. Mais il n'a pas vraiment pris de vacances lors de l'intersaison, lui qui a disputé pas mal d'exhibitions ces derniers temps, sûrement pour garder le rythme. Attention, un mauvais résultat en Australie pourrait conditionner son année.

Alcaraz bientôt de retour

Eliminé en demi-finales du Masters en novembre par Novak Djokovic dans un match où il avait été dominé de la tête et des épaules, Carlos Alcaraz n'a plus joué en compétition depuis. Près de deux mois plus tard, l'Espagnol refait surface, lui qui n'a jamais vraiment fait de pause. En effet, il est resté assez actif lors de la fin d'année. En réussissant à battre Novak Djokovic dans une exhibition en Arabie saoudite fin décembre, il a enchaîné chez lui en Espagne avant d'en disputer une autre à son arrivée en Australie, où il a perdu contre Alex de Minaur. Son entrée en lice à l'Open d'Australie sera très surveillée.

Un gros résultat d'entrée ?

Absent de l'édition 2023 en raison d'une blessure, Carlos Alcaraz revient donc pour le premier Grand Chelem de l'année avec de grandes ambitions. L'Espagnol doit marquer les esprits pour lancer sa saison 2024 de la meilleure des façons, lui qui doit répondre présent dans un rendez-vous important. Fatigué en fin de saison, il doit répondre à ses fans en claquant un gros résultat, lui qui travaille d'arrache-pied pour retrouver son meilleur niveau. Il a pris du plaisir récemment lors des exhibitions...

Prêt au combat

S'il semble avoir pris le temps de se ressourcer, Carlos Alcaraz devra aborder ses premiers combats de l'année sans un élément important de son entourage : son coach Juan Carlos Ferrero ne sera pas présent pendant les deux premiers mois de l'année à la suite d'une opération au genou. Habitué à profiter des conseils de son mentor lors de ses matches, il devra faire sans.