Tennis : L'heure de la révolte a sonné pour Tsitsipas, la grande déclaration

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent dans le top 10 mondial depuis des années, Stéfanos Tsitsipas est devenu un incontournable du circuit. Le Grec, finaliste à Roland-Garros et à l'Open d'Australie 2023, s'éloigne petit à petit d'un succès en Grand Chelem quand on voit la jeune génération déjà capable de le faire. Battu par Novak Djokovic l'an dernier à Melbourne, il n'a pas réalisé une grande saison même s'il reste meilleur que la plupart des joueurs. D'ailleurs, il ne veut pas céder : il est convaincu que ses objectifs sont réalisables mais il faudra trouver une solution.

Très régulier depuis qu'il a fait son entrée dans le top 10 en 2019, Stéfanos Tsitsipas n'était pas loin d'en sortir pour la première fois depuis. En effet, il a été éliminé en huitièmes de finale de l'Open d'Australie par Taylor Fritz et a donc perdu pas mal de points, ce qui l'a fait chuter à la dixième place du classement ATP. En se confiant récemment sur ses objectifs pour 2024, il semble avoir pour projet de se relancer. Il faudra attendre Los Cabos dans deux semaines pour lui, son seul titre de 2023.

Un Grand Chelem bientôt en poche ?

Il est toujours bon de continuer à croire en son succès. Stéfanos Tsitsipas l'a bien compris : il ne va pas lâcher son objectif de vue, remporter un titre du Grand Chelem. Même s'il a déclaré il y a quelques mois qu'il préférait devenir numéro 1 mondial que gagner un Majeur, le Grec semble avoir changé d'avis. « Mes objectifs pour 2024 sont vraiment de remporter un Grand Chelem et une médaille olympique. Cela signifie beaucoup pour moi. C’est le rêve de toute une vie de jouer avec Petros (son frère, ndlr) aux Jeux Olympiques de Paris » a-t-il confié. Son jeune frère, qui a eu beaucoup de mal à suivre sa trajectoire en simple, a pris l'habitude de jouer avec lui en double et les deux hommes ont même remporté un tournoi à Anvers en fin de saison dernière.

Des objectifs vraiment possibles ?

Sur le papier, Stéfanos Tsitsipas a le talent pour remporter un jour un titre en Grand Chelem. Visiblement, il s'agit de son grand objectif pour 2024 mais la tâche sera maintenant difficile. L'année dernière, il a dû attendre la toute fin de saison pour enfin battre un top 10 et il ne produit plus son meilleur tennis. Il faudra donc trouver autre chose pour espérer accomplir cet objectif, surtout depuis que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner désormais ont la mainmise sur ce projet... Aux Jeux olympiques, il aura peut-être plus de chances de briller sur une surface qu'il apprécie dans un endroit qu'il connaît bien.

