Tennis : Nadal en pleine désillusion, la grande révélation sur son retour

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour de blessure après une année entière de convalescence, Rafael Nadal n'a pas pu faire mieux que trois matches et un retour à l'infirmerie. Si l'Espagnol a prévu de revenir assez vite à la compétition, à Doha dans deux semaines, beaucoup semblent pessimistes par rapport à ses envies de bien figurer à nouveau au cours des prochains mois. Récemment, c'est un entraîneur français qui connaît bien le circuit qui ne croit pas en son retour.

Dans quelles conditions Rafael Nadal arrivera-t-il à Roland-Garros, le tournoi principal de qui résume sa carrière ? C'est la question que tout le monde a envie de se poser. L'Espagnol a visiblement encore des choses à réaliser sur le circuit, lui qui a brillé à Brisbane malgré la blessure. A bientôt 38 ans, la tâche sera forcément difficile mais il a encore envie d'y croire, pas Thomas Drouet, coach français, qui a analysé la situation.

Un corps trop en souffrance

Pas épargné par les blessures tout au long de sa carrière, Rafael Nadal continue de subir un certain désarroi avec son corps. Forfait pour l'Open d'Australie, il a besoin de matches pour pouvoir retrouver ses automatismes, l'une des raisons pour lesquelles son calendrier est assez dense. « Ce n’est pas une question de niveau. Rafa est toujours un joueur incroyable, mais son corps, je pense qu’il n’est plus capable de supporter cette décharge, cette intensité des matchs. Il a joué deux matches et le suivant, boum, il s’est blessé » regrette Thomas Drouet pour EssentiallySports .

Tennis : Un Français bientôt dans le top 10 ? Il ne cache pas ses ambitions https://t.co/Q5ghHTN8ie pic.twitter.com/TSkOColMOD — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

Un dernier rêve impossible

A l'heure actuelle, il paraît complètement fou de penser que Rafael Nadal a encore une chance de gagner un dernier titre en Grand Chelem, même à Roland-Garros. Il lui faudra beaucoup de courage pour affronter les prochains mois et espérer ne plus connaître de blessures qui l'éloigneront du circuit. « Et imaginez, en Grand Chelem c’est au meilleur des cinq sets. Même lorsque les joueurs sont au maximum, ce n’est déjà pas facile, mais s’ils ne sont qu’à 70 %, alors… » poursuit le coach français. Il n'y a bien que Novak Djokovic pour gagner en n'étant pas à 100%...

Un calendrier étonnant

Pour son retour après un an d'absence sur le circuit, Rafael Nadal a fait le choix de jouer un peu plus qu'il ne le faisait au cours des dernières années. Ainsi, il a choisi de rester sur dur pour le moment pour ne pas le brusquer et ne reprendra que la terre battue au printemps. C'est une décision très réfléchie qui montre qu'il semble avoir des envies de bien figurer sur une surface qu'il apprécie moins, un bon signe malgré sa condition physique.