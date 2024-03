Tennis : L'annonce troublante de Nadal sur sa retraite

Benjamin Labrousse

De retour sur le circuit ATP en 2024, Rafael Nadal n’a pu prendre part qu’au tournoi de Brisbane (ATP 250) en janvier dernier. Ce dimanche soir, l’Espagnol est de retour pour un match d’exhibition face à Carlos Alcaraz à Las Vegas. Présent en conférence de presse en amont de la rencontre, la légende de 37 ans est revenu en détail sur la possible annonce de sa retraite.

C’est le jour-J ! Ce dimanche soir, les fans auront l’occasion de voir Rafael Nadal et Carlos Alcaraz s’affronter à Las Vegas dans le cadre d’un match d’exhibition exceptionnel. En effet, Netflix a organisé cette rencontre entre les deux Espagnols, intitulée le « Netflix Slam », et qui aura lieu à 21h30 heure française sur la plateforme américaine. A l’occasion d’une conférence de presse organisée en amont de cet événement, Rafael Nadal est revenu sur sa fin de carrière.

« Ce n'est pas quelque chose que j'avais en tête »

« Je ne dis pas au revoir, car je dirais alors que je ne joue plus. C'est un point important et je ne veux pas le dire parce que je n'en suis pas sûr à 100 % » , a d’abord clarifié Nadal dans des propos relayés par MARCA . « Comment j'ai imaginé mes adieux ? Tout d'abord, je ne l'ai pas imaginé, car lorsque vous commencez à imaginer quelque chose, cela signifie que vous en êtes plus proche. Ce n'est pas quelque chose que j'avais en tête » .

« J'aimerais dire au revoir en étant compétitif »

Rafael Nadal poursuit : « J'aimerais dire au revoir en étant compétitif et en prenant du plaisir sur la piste. L'avenir nous dira si cela sera possible ou non. Il est clair que les mois et les semaines qui viennent marquent un chemin compliqué pour moi. Il y a des moments difficiles à gérer. Il y a quinze jours, quand je n'ai pas pu aller à Doha, c'était un nouveau coup dur, mais nous y sommes. Je vais me donner la possibilité de profiter un peu plus ».