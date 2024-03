Tennis : C’est la fin pour Nadal et Djokovic, la raison est dévoilée

Alexis Brunet

Roger Federer a décidé d'arrêter sa carrière en 2022. Pour le moment, les deux meilleurs ennemis du Suisse, Novak Djokovic et Rafael Nadal sont toujours en activité, mais plus pour longtemps. Les deux joueurs sont proches de la retraite, et la nouvelle génération pousse fort, à l'image de Jannik Sinner, ou bien Carlos Alcaraz.

Ce mercredi débute officiellement le tournoi d'Indian Wells. Plusieurs grands noms sont alignés sur le Masters 1000 américain, avec notamment Novak Djokovic, ou bien encore Rafael Nadal. Si le Serbe est premier au classement ATP, et fait donc partie des favoris, cela sera plus compliqué pour Nadal. L'Espagnol revient de blessure, et il a dégringolé au classement. Le Majorquin n'a donc pas été gâté au tirage au sort, puisqu'il a hérité de Milos Raonic pour son entrée en lice. Si le Taureau de Manacor se défait du Canadien, il affrontera un autre gros morceau, Holger Rune.

«Ils vont se donner du fil à retordre entre eux»

Justement, pour Jimmy Connors, Holger Rune pourrait bien, au même titre que d'autres joueurs de la nouvelle génération, éclipser petit à petit Rafael Nadal ou bien Novak Djokovic. L'ancien joueur américain a affirmé dans son podcast Advantage Connors que la nouvelle génération avait les crocs, et c'était sans doute le moment pour cette dernière d'en profiter. « Jannik Sinner arrive et Holger Rune aussi. Beaucoup d’entre eux voient que Federer est parti et que Nadal pourrait attendre Roland‐Garros et les JO avant d’arrêter. Qui sait ce qu’il se passera, même si le Djoker joue toujours… Tous ces jeunes essaient de se dire : ‘Bon, ça pourrait être moi maintenant, c’est peut‐être mon tour maintenant.’ Ils commencent à jouer comme ça et ils vont se donner du fil à retordre entre eux. »

Sinner arrive en grande forme

Jannik Sinner pourrait être le rival numéro un de Novak Djokovic lors du tournoi d'Indian Wells. L'Italien a remporté le premier Grand Chelem de sa carrière dernièrement, avec l'Open d'Australie. Il a par la suite enchaîné avec l'ATP 500 de Rotterdam, qu'il a aussi gagné. Le joueur de 22 ans est pour le moment invaincu en 2024, avec 12 victoires. Il est donc le grand favori du Masters 1000 américain.