Tennis : Rublev disqualifié, l'ATP lui fait un cadeau

Numéro 5 au classement ATP, Andrey Rublev est l'un des joueurs les plus réguliers du circuit, ce qui lui vaut évidemment son classement. Pourtant le Russe s'est laissé emporter lors de sa demi-finale à Dubaï vendredi face à Alexander Bublik et il aurait glissé de vilains mots à l'attention d'un juge de ligne. Après plusieurs minutes de discussion, il a été disqualifié alors qu'il ne restait que deux jeux au maximum à disputer. Une décision qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux notamment auprès des joueurs. Rublev a décidé de faire appel et il a obtenu gain de cause.

Très silencieux depuis sa disqualification en demi-finales du tournoi de Dubaï, Andrey Rublev ne s'est toujours pas exprimé à l'heure actuelle. Ce lundi, l'information selon laquelle il a décidé de faire appel a confirmé que le Russe ne fera pas face finalement aux conséquences de cette mésaventure, à savoir le retrait de 200 points au classement ATP ainsi que le prize money pas distribué. Il écope tout de même d'une amende pour ce comportement douteux.

Rublev reste 5ème

Avec la suppression des points qu'il avait gagnés grâce à ce résultat, Andrey Rublev laissait en effet échapper la cinquième place du classement ATP au profit d'Alexander Zverev. Finalement, à la publication officielle du classement de cette semaine, on se rend bien compte que le Russe a gardé ses points de Dubaï. L'ATP a également décidé de lui rendre son prize money pour avoir atteint la demi-finale de cet ATP 500, soit environ 157 755 dollars.

Grosse amende

Malgré cette bonne nouvelle pour lui, Andrey Rublev devra tout de même payer une amende de 36 400 dollars, pas grand-chose pour un joueur du top 5 mondial. Mais il s'agit tout de même d'une grosse somme et l'ATP a voulu marquer le coup. Sur la vidéo, on voit très clairement que le Russe a franchi quelques limites en criant au visage de ce juge de ligne. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il a dit et c'est peut-être la raison de ce rétropédalage de l'ATP. D'ailleurs cette situation est assez rare, une disqualification n'arrivant en moyenne même pas une fois par an.

Une décision controversée