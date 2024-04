Tennis : L’héritier de Federer est annoncé

Alexis Brunet

Depuis 2022, Roger Federer n'exprime malheureusement plus son talent sur les courts du monde entier. Le Suisse a pris une retraite pleinement méritée, mais il continue tout de même de garder un œil sur le monde du tennis. Le Maestro a donc peut-être pu observer les ressemblances entre son jeu, et celui de Carlos Alcaraz. Selon Mats Wilander, l'Espagnol est tout simplement l'héritier de Federer.

Alors que Rafael Nadal est mal en point actuellement, il pourrait décider prochainement de prendre sa retraite. Si l'Espagnol prend une telle décision, il rejoindrait alors son ancien grand rival et ami, Roger Federer. En effet, le Suisse est le premier membre du Big 3 à avoir pris sa retraite, c'était alors en 2022.

Alcaraz l'héritier de Federer ?

Même si Roger Federer n’est plus sur les courts, certains joueurs peuvent lui ressembler. Selon Mats Wilander, qui s’est exprimé pour Eurosport , Carlos Alcaraz fait partie de ceux-là. Comme le Suisse, l'Espagnol pourrait à son tour devenir le plus grand. « Quand je vois Carlos Alcaraz jouer au tennis, cela me rappelle tellement le grand Roger Federer, le plus grand joueur de tous les temps pour moi. Être le plus grand n’a rien à voir avec les statistiques ou les résultats. Cela correspond à ce que l’on signifie pour le sport, pour les attentes des gens. Carlos Alcaraz vit la même chose. Même ses adversaires prennent beaucoup de plaisir à jouer contre lui, à gagner mais même à perdre. »

Une rivalité Alcaraz-Sinner ?

Comme entre Nadal, Federer et Djokovic, Carlos Alcaraz a lui aussi ses rivalités. Tout comme l'Espagnol, Jannik Sinner fait figure d'étoile montante du tennis, et porte-drapeau de la nouvelle génération. L'Italien est d'ailleurs passé devant le Murcien au classement ATP, et il est actuellement deuxième, juste derrière Novak Djokovic. Il y a donc de grandes chances pour que la rivalité entre Sinner et Alcaraz dure un certain nombre d'années.