Tennis : Un tournoi de Roland-Garros ouvert, il se lâche

A l'approche de l'édition 2024 du tournoi de Roland-Garros, la compétition n'a peut-être jamais été aussi ouverte ces dernières années. Avec la forme actuelle de Rafael Nadal, c'est encore une fois une grosse occasion pour tous les autres de pouvoir décrocher ce titre autrefois si bien gardé par le champion espagnol. Même s'il reste encore un mois de préparation avant l'événement, les favoris sont nombreux et parmi eux, Casper Ruud a marqué quelques points.

Vrai spécialiste de la terre battue, Casper Ruud retrouve des couleurs au démarrage de cette partie de la saison avec une finale à Monte-Carlo. Le Norvégien réussit encore une belle semaine à Barcelone et il a gagné des points dans la course au titre à Roland-Garros. Il est capable de s'imposer dans un tournoi du Grand Chelem mais il a encore besoin d'un peu plus de confiance. Pourtant, il n'ose pas encore y croire.

Manque de réalisme ?

Casper Ruud est connu sur le circuit pour être très prudent et très sympathique, voire trop. Le Norvégien a souvent vu son manque de "méchanceté" lui être reproché et c'est peut-être pour cette raison qu'il n'a encore pas réussi à décrocher un grand titre. Avec 7 finales jouées en Grand Chelem, en Masters 1000 ou au Masters, il devrait un jour réussir à gagner. « J’aimerais que ce grand moment arrive pour moi, mais je ne peux pas aller à Roland Garros en pensant que je vais le gagner, ce n’est pas comme ça que le tennis fonctionne. On peut en rêver, on peut être convaincu et essayer, mais je ne vais pas y aller en pensant que cela va arriver » déclare-t-il pourtant.

Tennis : Caroline Garcia en pleine renaissance, c'est incroyable https://t.co/giZMgccIHr pic.twitter.com/o7pBPQ4K1e — le10sport (@le10sport) April 20, 2024

Une expérience à son service

Capable de se sublimer sur terre battue, Casper Ruud a réussi à atteindre deux fois d'affilée la finale de Roland-Garros. Malheureusement pour lui, il n'a pas existé lors de ces deux matches, battu en 3 sets à chaque fois par Nadal et par Djokovic. En 2024, il tentera de réaliser un triplé inédit avec de sérieuses ambitions d'enfin pouvoir soulever le trophée. Mais il avance avec prudence vers ses objectifs pour le moment. « J’ai joué deux finales ces deux dernières années, une expérience fantastique qui m’a donné encore plus envie de remporter le titre, mais je ne vais pas débarquer à Paris en pensant gagner le trophée » poursuit-il.

Pas de grand favori désigné ?

Avant les deux Masters 1000 de Madrid et de Rome, on ne peut pas vraiment dire qu'un joueur se détache parmi les autres. En effet, l'état de forme de Rafael Nadal reste énigmatique, tout comme celui de Novak Djokovic. Carlos Alcaraz doit lui aussi récupérer de sa petite blessure et Jannik Sinner n'est pas aussi fort sur terre battue que sur dur. Dans ce sens, Stéfanos Tsitsipas et Casper Ruud ont gagné des rangs en atteignant la finale de Monte-Carlo.