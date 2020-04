Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait bien avoir trouvé la solution pour un dossier prioritaire !

Publié le 19 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo se pencherait sur la question de la succession de Keylor Navas. Et alors que l’option André Onana semble être prise en considération, elle se compliquerait, laissant entendre que la possibilité David de Gea pourrait se concrétiser.

Ces derniers jours, L’Équipe faisait le point sur le dossier André Onana. Et selon le quotidien sportif, le PSG aurait choisi de réactiver cette piste pour cet été. Pour rappel, Leonardo chercherait un gardien capable de suppléer Keylor Navas avant de lui succéder à terme. Le profil du Camerounais plairait au directeur sportif du PSG, cependant, comme l’a annoncé le Daily Telegraph , André Onana choisirait de rester à l’Ajax Amsterdam s’il ne recevait pas « la bonne offre » cet été. De plus, il aurait engagé des agents catalans dans son équipe de représentants, de quoi laisser entendre qu’il pourrait revenir au FC Barcelone où il a fait ses classes, alors que le Barça serait sur les rangs. Une autre option serait susceptible d’être privilégiée par le PSG dans ce dossier.

De Gea sur le départ de Manchester United, une opportunité pour le PSG ?