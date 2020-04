Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait une idée pour la succession de Sergio Ramos !

Publié le 19 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

Alors que Sergio Ramos dispose d’un contrat jusqu’en juin 2021 qui pourrait être prolongé d’une saison, le Real Madrid se pencherait sur la question du remplacement du défenseur espagnol. Ainsi, Matthijs de Ligt aurait des chances de débarquer au Real Madrid, et plus rapidement que prévu.

Il y a quelques semaines, ABC lâchait une petite bombe dans la presse en évoquant une éventuelle arrivée de Matthijs de Ligt au Real Madrid. En effet, ne parvenant pas à totalement s’intégrer au système de la Juventus, étant arrivé au sein du club piémontais l’été dernier, l’ancien défenseur de l’Ajax Amsterdam aurait demandé à son agent Mino Raiola de lui trouver une porte de sortie avec comme préférence le Real Madrid. Récemment, l’agent avait fait savoir qu’il comptait à terme placer l’un de ses nombreux clients au Real Madrid. Et bien que la Juventus ne semblerait pas ouverte à une vente de De Ligt dès cet été, l’international néerlandais figurerait bien dans la short-list du Real Madrid.

Matthijs de Ligt, successeur de Sergio Ramos ?