Mercato - Real Madrid : Cette nouvelle sortie forte sur l'avenir de Sergio Ramos !

Publié le 19 avril 2020 à 16h30 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Sergio Ramos serait dans l'incertitude concernant son avenir. Selon Fernando Redondo, ancien gloire du Real Madrid, le capitaine de la Casa Blanca doit finir sa carrière dans le club merengue.

Fernando Redondo ne voit pas Sergio Ramos dans un autre club que le Real Madrid. Arrivé de Séville à l'été 2005, le capitaine du Real Madrid sera en fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021. Alors que Sergio Ramos serait dans le flou quant à son avenir, Fernando Redondo a estimé qu'il devait finir sa carrière au Real Madrid.

«Sergio Ramos doit rester au Real Madrid»