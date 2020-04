Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta pourrait boucler un dossier à 0€, à une condition !

Publié le 21 avril 2020 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’aucune discussion n’a eu lieu pour une éventuelle prolongation de contrat avec Newcastle, Matthew Longstaff serait ouvert à prolonger son bail si le club était bel et bien racheté par les investisseurs saoudiens. Ce qui mettrait un terme aux espoirs de l’OM dans ce dossier.

Matthew Longstaff est un milieu de terrain âgé de 20 ans évoluant à Newcastle. Son profil plairait à Andoni Zubizarreta qui pourrait faire une belle affaire en le recrutant gratuitement à l’OM cet été, son contrat expirant en juin prochain. Comme la presse anglaise le révélait fin mars, Longstaff aurait changé d’agent et ne se serait pas entretenu avec Newcastle pour évoquer une prolongation de contrat. De quoi laisser le directeur sportif de l’OM dans le coup, bien que l’Inter pourrait chambouler ses plans. Cependant, Matthew Longstaff serait finalement susceptible de rester dans le nord de l’Angleterre.

Zubizarreta dépendent du rachat de Newcastle pour Longstaff ?