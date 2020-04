Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle révélation sur l'intérêt du Real Madrid pour Neymar !

Publié le 27 avril 2020 à 12h45 par La rédaction

Pisté par le Real Madrid depuis très longtemps, Neymar aurait été très proche de rejoindre le club espagnol l’été dernier. Florentino Pérez avait pris les choses en main et aurait, malgré un accord avec le clan du joueur du PSG, refusé de boucler ce transfert. Explications.

« Le Real Madrid m’a aussi appelé plusieurs fois, parce que Florentino (Pérez) rêve toujours de faire signer Neymar. L’année passée, j’étais avec lui, en mai, dans son bureau, et il m’a dit qu’il rêvait toujours de faire signer Neymar. » Voici la bombe qu’a lâché Wagner Ribeiro, ancien agent de Neymar dans un entretien pour ESPN il y a quelques jours. Le Real Madrid s’est toujours intéressé à l’actuel joueur du Paris Saint-Germain jusqu’à passer proche de l'enrôler l’été dernier...

Les vérités sur le transfert avorté en 2019 !