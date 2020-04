Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur l’avenir d’Icardi !

Publié le 28 avril 2020 à 7h15 par Th.B.

Dans les petits papiers de la Juventus qui rechercherait un attaquant pour succéder à Gonzalo Higuain, Mauro Icardi aurait peu de chances de quitter le PSG pour rejoindre la Vieille Dame selon un de ses proches.

Ce n’est plus un secret désormais. La Juventus espérerait que le PSG lève l’option d’achat de 70M€ environ, fixée par l’Inter dans le prêt convenu entre les deux clubs l’été dernier pour que la Vieille Dame puisse trouver un accord avec le club de la capitale pour le transfert de Mauro Icardi. Cependant, l’international argentin se plairait à Paris et voudrait y rester. Et quand bien même son aventure parisienne prendrait fin cet été, la transition Inter - Juventus est si peu probable pour son entourage, que l’opération ne devrait pas se réaliser.

Le clan Icardi ne croit pas un transfert à la Juventus réalisable !