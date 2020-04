Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur les contacts entre Zidane et Mbappé !

Publié le 28 avril 2020 à 9h45 par T.M.

Du côté du Real Madrid, on attend désormais avec impatience Kylian Mbappé. Et en attendant de le voir débarquer, Zinedine Zidane n’a pas manqué de décrocher son téléphone pour parler au joueur du PSG.

Le feuilleton Kylian Mbappé est actuellement au centre de toutes les attentions. Et alors que l’attaquant est actuellement sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, la question est de savoir quand il rejoindra le Real Madrid. En effet, il semble déjà écrit que le Français portera la tunique. Avec les répercussions financières liées au coronavirus, les Merengue devraient finalement passer à l’attaque à l’été 2021, quand Mbappé n’aura d’ailleurs plus qu’un an de contrat. En attendant, cela n’empêcherait pas Zinedine Zidane de continuer sa cour assidue pour convaincre son compatriote.

Zidane prend des nouvelles !