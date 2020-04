Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de l’OM pousse pour le départ de Kylian Mbappé !

Publié le 28 avril 2020 à 5h00 par T.M.

Alors que le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé, du côté de l’OM, on pousse pour que ce transfert se réalise.

Kylian Mbappé est sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG. Toutefois, depuis plusieurs mois désormais, le Real Madrid tente de recruter le Français. Un feuilleton qui est alimenté chaque jour par de nouvelles rumeurs et chacun a son avis sur la question. Alors que les fans du PSG espèrent bien conserver Mbappé le plus longtemps possible, du côté de l’OM, Alvaro Gonzalez ne cache pas son envie de voir le Français filer du côté de la Casa Blanca.

« Tant mieux pour nous »