Mercato - PSG : Ça se complique pour Leonardo pour cet espoir français !

Publié le 28 avril 2020 à 20h15 par La rédaction

Courtisé par plusieurs clubs européens et notamment le PSG, Dayot Upamecano se rapprocherait de plus en plus du Bayern Munich. Cependant, le RB Leipzig n’aurait pas l’intention de faciliter la tâche aux Bavarois.

Le secteur défensif va à coup sûr être l’un des principaux chantiers de Leonardo lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Le PSG cherchera en effet à se renforcer au niveau de ses latéraux, aussi bien côté droit que côté gauche, mais il pourrait aussi devoir se renforcer en défense centrale si Thiago Silva ne prolonge pas son contrat expirant en juin prochain. Comme le10sport.com vous l’a révélé le 15 avril dernier en exclusivité, le PSG a changé d’avis au sujet du Brésilien et lui a proposé de prolonger son contrat pour une année supplémentaire. Si aucun accord n’a encore été trouvé, les discussions devraient malgré tout se poursuivre prochainement. Mais cela n’empêcherait pas Leonardo de travailler sur d’autres pistes en parallèle, et notamment celle menant à Dayot Upamecano. Le défenseur français de 21 ans promet d’être l’une des grandes attractions de l’été dans la mesure où son contrat au RB Leipzig expirera en juin 2021. Seulement voilà, le PSG ne serait pas le seul à le courtiser et il pourrait même avoir déjà du retard sur la concurrence.

Le Bayern Munich aurait trouvé un accord avec Upamecano !