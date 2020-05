Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Riolo fixe un prix au rabais pour Mbappé !

Publié le 22 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que les chiffres les plus fous circulent au sujet de Kylian Mbappé, Daniel Riolo estime que le PSG doit le vendre si une offre de 150M€ arrive.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain durant l'été 2017, Kylian Mbappé fait régulièrement parler de lui concernant son avenir. L'attaquant français semble effectivement promis au Real Madrid à moyen terme. Toutefois, ce ne sera probablement pas pour cet été puisque la crise du Covid-19 paralyse le marché et aucun club ne sera en mesure de s'offrir le Champion du monde, pas même la Casa Blanca . Toutefois, durant l'été 2021, alors qu'il ne restera qu'un an de contrat à Kylian Mbappé au PSG, le Real Madrid pourrait se retrouver en position de force pour recruter l'ancien Monégasque. Mais à quel prix ? Daniel Riolo estime que 150M€ suffiront alors les chiffres les plus fous ont circulé dans ce dossier, allant parfois jusqu'à 300M€.

«On va demander au Real Madrid s’ils peuvent mettre 150 millions»