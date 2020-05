Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette révélation sur les envies de Gareth Bale pour son avenir

Publié le 21 mai 2020 à 21h00 par La rédaction

Annoncé sur le départ par de nombreux médias, l’indésirable Gareth Bale n’aurait finalement pas très envie de faire ses valises. Au-delà des raisons financières, le joueur du Real Madrid souhaiterait le meilleur pour sa famille.

En vue de boucler le dossier Kylian Mbappé lors de l’été 2021, le Real Madrid devrait minimiser les dépenses l’été prochain. Pour mieux sortir de la crise financière due à la crise du coronavirus, les dirigeants de la Casa Blanca souhaiteraient aussi vendre pour remplir les caisses du club. Plusieurs joueurs pourraient faire leurs valises dans quelques mois et Gareth Bale serait très proche de quitter le club merengue. Annoncé du côté de la MLS depuis quelques jours, le Gallois préférerait finalement rester au Real Madrid et il y aurait une raison précise à cela.

Une histoire de famille...