Mercato - OM : Arabie Saoudite, McCourt... Cette nouvelle précision de taille sur la vente de l'OM !

Publié le 22 mai 2020 à 3h30 par A.M.

Depuis quelques jours, le nom d'Al-Walid Ben Talal est source de nombreux fantasmes à Marseille. Romain Molina apporte d'ailleurs des précisions concernant l'homme d'affaires saoudien.

Le 5 mai dernier, TMW a lâché une petite bombe en révélant des discussions entre Frank McCourt et Al-Walid Ben Talal, milliardaire saoudien, pour le rachat de l'OM. Depuis, de nombreuses informations ont été révélées concernant Al-Walid Ben Talal, méconnu du grand public, et le parallèle a été fait avec le rachat très avancé de Newcastle par un fonds d'investissement également venu d'Arabie Saoudite. Toutefois, Romain Molina, journaliste et écrivain spécialisé dans les arcanes du football, apporte quelques précisions.

«A Newcastle c’est le fond souverain, à l'OM, on parle d’un individu…»