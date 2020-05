Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un buteur à 50M€ pour Leonardo ?

Publié le 22 mai 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que le PSG cherchera à recruter un avant-centre cet été, Leonardo semble avoir fixé la barre à 50M€ maximum que ce soit pour Mauro Icardi ou un autre joueur.

Cet été, les dossiers seront nombreux pour Leonardo. Il va effectivement devoir recruter des latéraux dans les deux couloirs afin de remplacer Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, mais également au moins un milieu de terrain afin de densifier ce secteur de jeu. Toutefois, l'urgence du moment concerne Mauro Icardi. Et pour cause d'après les informations de la presse italienne, la date butoir pour lever l'option d'achat de l'attaquant argentin est fixée au 31 mai. Et le directeur sportif du PSG aurait déjà les idées claires dans ce dossier.

Un rabais sur Icardi ou tout sur Aubameyang ?