Mercato - Real Madrid : Un plan monté pour l’avenir de Sergio Ramos ?

Publié le 10 mai 2020 à 10h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2021 au Real Madrid, Sergio Ramos est toujours incertain concernant son avenir. Cependant, la Casa Blanca serait en train de préparer un plan concernant son capitaine…

Le Real Madrid arrivera-t-il à conserver Sergio Ramos ? A 34 ans, le capitaine emblématique du Real Madrid est toujours dans l’incertitude concernant son avenir, lui qui n’a plus qu’un an de contrat. Avec 640 matchs disputés sous le maillot merengue, le défenseur central international espagnol est devenu une véritable institution de la Casa Blanca . Et le Real Madrid préparerait un plan concernant son avenir…

Une prolongation d’un an proposée ?