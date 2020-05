Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez ne change pas de stratégie pour Sergio Ramos !

Publié le 7 mai 2020 à 1h00 par La rédaction

Alors que Sergio Ramos est sous contrat jusqu'en 2021 avec le Real Madrid, le défenseur de 35 ans souhaiterait prolonger. Mais chez les Merengue, on ne serait pas vraiment pressé...

Arrivée du FC Séville en 2005, Sergio Ramos est tout simplement devenu une légende du Real Madrid au fil des années. Du haut de ses 35 ans, l'international espagnol continue d'être l'un des meilleurs joueurs à son poste, mais cela n'incite pourtant pas Florentino Pérez à s'activer pour prolonger son contrat. En effet, le Real Madrid souhaiterait attendre la saison prochaine avant d'évoquer le sujet avec Sergio Ramos, alors que son contrat prendra fin en 2021. Et malgré l'arrêt des compétitions, le club espagnol camperait sur ses positions.

Le Real Madrid ne s'active pas pour Sergio Ramos