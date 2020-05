Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette mise au point sur l’arrivée de Mbappé au Real Madrid

Publié le 6 mai 2020 à 23h45 par La rédaction

Désireux de s’attacher les services de Kylian Mbappé depuis plusieurs mois, Zinédine Zidane devra peut-être attendre une petite saison avant de voir son rêve se réaliser. Explications.

Pisté par le Real Madrid depuis de nombreux mois, Kylian Mbappé pourrait bientôt quitter le Paris Saint-Germain. De nombreux médias s’accordent à dire que les dirigeants du club merengue prépareraient une offre importante pour le mercato estival de 2021, date à laquelle il ne restera plus qu’une année de contrat à la pépite du club de la capitale. Un journaliste a révélé les véritables intentions de Mbappé et tout laisse à penser que plus personne ne peut empêcher ce transfert d’avoir lieu...

« Mbappé viendra probablement l'été prochain »